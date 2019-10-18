В Брянске на кольце у Флотской перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-18T16:58:44+03:00

Как сообщают свидетели ДТП, девушку отправили в больницу. Фото: vk.com, Роман Сысоев

По предварительным данным, есть пострадавший

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска днем в пятницу, 18 октября, произошло ДТП. На кольце у улицы Флотской перевернулся легковой автомобиль.

О случившемся сообищили в социальных сетях. Очевидцы автоаварии сообщают, что пострадала молодая женщина.

-Девушка лежит рядом. Жива, - пишут свидетели.

На место ДТП выехали полицейские и сотрудники скорой помощи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU