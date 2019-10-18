В Брянске на кольце у Флотской перевернулась легковушка
По предварительным данным, есть пострадавший
Как сообщают свидетели ДТП, девушку отправили в больницу. Фото: vk.com, Роман Сысоев
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В Бежицком районе Брянска днем в пятницу, 18 октября, произошло ДТП. На кольце у улицы Флотской перевернулся легковой автомобиль.
О случившемся сообищили в социальных сетях. Очевидцы автоаварии сообщают, что пострадала молодая женщина.
-Девушка лежит рядом. Жива, - пишут свидетели.
На место ДТП выехали полицейские и сотрудники скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU