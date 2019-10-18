БМЗ подписал с Правительством Брянской области соглашение о создании индустриального парка «Бежица»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-18T16:31:51+03:00

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Соглашение о сотрудничестве между Правительством Брянской области и Брянским машиностроительным заводом (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») на предмет создания индустриального парка «Бежица Industrial Park» подписано в рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября 2019 года.

Подписи под документом поставили Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор АО «УК «БМЗ» Андрей Власенко.

Первый в Брянской области частный индустриальный парк планируется открыть на площадях Брянского машиностроительного завода, которые не используются при осуществлении производственной деятельности. Общая площадь индустриального парка может составить 88 гектаров.

«Бежица Industrial Park» создается как современный инфраструктурный комплекс, совмещающий в себе логистические терминалы, склады, производственные помещения, офисные и общественно-деловые комплексы. Для резидентов парка предусмотрена единая логистическая система, система автоматизированного управления, охраны и доступа.

Залогом успешной работы парка могут стать приграничный потенциал региона, расположение в границах административного центра – города Брянска, удобные выезды на федеральные трассы А-240 и М-3. Дополнительными преимуществами могут стать близость железнодорожного вокзала, наличие всех необходимых коммуникаций и, конечно, участие в проекте БМЗ как инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU