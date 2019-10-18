2019-10-18T16:29:12+03:00
Общество

Брянский предприниматель заплатит 300 тысяч рублей за торт со смешариками

Бизнесмен нарушил авторские права
Мария Дедкова
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В одном из брянских торговых центров предлагали изготовить на заказ выпечку с героями мультика.В одном из брянских торговых центров предлагали изготовить на заказ выпечку с героями мультика.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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300 тысяч рублей компенсации придется заплатить брянскому предпринимателю за торт с известными мультипликационными героями.

В одном из брянских торговых центров предлагали изготовить на заказ выпечку с Крошем, Совуньей, Копатычем, Лосяшем или Нюшей. Это увидел один из представителей компании ООО «Смешарики».

Здесь посчитали, что брянский предприниматель нарушил авторские права. Компания подала на бизнесмена в суд и потребовала компенсацию сначала 600 тысяч рублей. Сотрудники просто удвоили стоимость прав на использование изображений героев мультика. Затем все же в компании уменьшили эту сумму до 300 тысяч.

- Суд не вправе изменять способ расчета суммы данной компенсации, - пояснили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Требования исца удовлетворили. А потому с предпринимателя взыскали 300 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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