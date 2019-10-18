2019-10-18T17:35:18+03:00
Общество

400 юношей из Брянска призовут осенью на службу

Около 160 ребят получили профессию крановщиков и водителей
Мария Дедкова
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Чаще всего брянские призывники несут службу в Западном военном округе.Чаще всего брянские призывники несут службу в Западном военном округе.Фото: Александр ГЛУЗ
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18 октября в Брянске прошел День призывника. В торжественной обстановке повестки получили 60 ребят из Володарского района.

Они возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших советских и российских солдат минутой молчания. После митинга призывники отправились на обзорную экскурсию в одну из войсковых частей Брянска. Там молодых людей познакомили с жизнью и бытом солдат.

Напомним, осенний призыв в этом году стартовал 1 октября. В Брянске в этот раз планируют призвать около 400 юношей. Около 40 процентов из них получили специальности водителей и крановщиков.

- В основном брянские призывники несут службу в Западном военном округе,- напоминают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Тем, кто уклоняется от призыва в армию, вместо военного билета выдают справку. Молодых людей ждет ряд ограничений при будущем трудоустройстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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