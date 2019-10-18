2019-10-18T15:36:43+03:00
Происшествия

Во время пожара в Почепе пострадал 57-летний мужчина

У пострадавшего диагностировали ожоги ног и спины
Мария Дедкова
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Огонь тушили больше часа.Огонь тушили больше часа.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Почепе на улице Колхозной днем в пятницу, 18 октября, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.58.

На вызов выехали пожарные расчеты. На месте спасатели обнаружили, что огнем охвачена крыша жилого дома на площади 60 квадратных метров.

В 14.10 пожар удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", в огне пострадал 62-летний хозяин дома. Он получил ожоги спины и ног. Его отправили в больницу.

Что стало причиной возгорания дома, предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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