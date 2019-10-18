Во время пожара в Почепе пострадал 57-летний мужчина
В Почепе на улице Колхозной днем в пятницу, 18 октября, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.58.
На вызов выехали пожарные расчеты. На месте спасатели обнаружили, что огнем охвачена крыша жилого дома на площади 60 квадратных метров.
В 14.10 пожар удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", в огне пострадал 62-летний хозяин дома. Он получил ожоги спины и ног. Его отправили в больницу.
Что стало причиной возгорания дома, предстоит выяснить экспертам.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU