2019-10-18T15:09:34+03:00
Спорт

Брянский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

Сергей Пыжьянов оказался лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров
Мария Дедкова
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Турнир, на котором отличился Сергей Пыжьянов, на днях завершился в Майкопе.Турнир, на котором отличился Сергей Пыжьянов, на днях завершился в Майкопе.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Брянский спортсмен успешно выступил на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Турнир, на котором отличился Сергей Пыжьянов, на днях завершился в Майкопе.

На базе стрелкового комплекса Центра спортивной подготовки сборных команд Адыгеи, спортсмены соревновались в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолета, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

В первой категории на расстоянии 25 метров "золото" завоевал заслуженный мастер спорта Сергей Пыжьянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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