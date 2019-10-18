Брянский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Брянский спортсмен успешно выступил на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Турнир, на котором отличился Сергей Пыжьянов, на днях завершился в Майкопе.
На базе стрелкового комплекса Центра спортивной подготовки сборных команд Адыгеи, спортсмены соревновались в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолета, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.
В первой категории на расстоянии 25 метров "золото" завоевал заслуженный мастер спорта Сергей Пыжьянов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU