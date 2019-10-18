На улице Литейной в Брянске нанесли новую разметку
В Брянске во время ремонта дороги на улице Литейной появилась новая разметка. Фотографии обновленной дороги появились в социальных сетях.
- Теперь от "Арно" до Литейного моста идет одна полоса, и нанесена сплошная, - пишет автор снимков. - Это должно не допустить обгоны на этом участке. В обратную же сторону - две полосы.
С утра 18 октября брянцы пожаловались в интернете, что новая разметка стала неудобной.
- На выезд из города сделали всего одну полосу, - пишут автомобилисты. - В результате движение парализовано.
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ИСТОЧНИК KP.RU