На улице Литейной в Брянске нанесли новую разметку

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-18T13:43:27+03:00

По словам автомобилистов, она стала причиной пробки

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В Брянске во время ремонта дороги на улице Литейной появилась новая разметка. Фотографии обновленной дороги появились в социальных сетях.

- Теперь от "Арно" до Литейного моста идет одна полоса, и нанесена сплошная, - пишет автор снимков. - Это должно не допустить обгоны на этом участке. В обратную же сторону - две полосы.

С утра 18 октября брянцы пожаловались в интернете, что новая разметка стала неудобной.

- На выезд из города сделали всего одну полосу, - пишут автомобилисты. - В результате движение парализовано.

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ИСТОЧНИК KP.RU