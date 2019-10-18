Брянского военного оштрафовали за взятку от коллег
Младший сержант одной из брянских военных частей оказался на скамье подсудимых. Военнослужащего обвинили в мелком взяточничестве и служебном подлоге.
В суде установили, что с 11 по 17 декабря прошлого года сержант являясь внештатным инструктором по физической подготовке, получил от четырех военнослужащих по три тысячи рублей.
- Деньги обвиняемому заплатили за якобы удовлетворительно сданную проверку нормативов по физической подготовке, - уточнили в Военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону. - По решению суда военнослужащего оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU