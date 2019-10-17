2019-10-17T18:15:43+03:00
Общество

В Брянске пройдут соревнования по парковому ориентированию

За главный приз будут бороться школьники
Мария Дедкова
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В Брянске 18 октября пройдет открытый кубок города по парковому ориентированию. Участниками станут около 200 школьников, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Парковое ориентирование - новый вид соревнований, который стал очень популярным во всем мире за последние годы. Его отличием от обычных дистанций является то, что турнир проходит в парковой зоне и имеют небольшую длину дистанции, на 15 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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