В Брянске пройдут соревнования по парковому ориентированию
За главный приз будут бороться школьники
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В Брянске 18 октября пройдет открытый кубок города по парковому ориентированию. Участниками станут около 200 школьников, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
Парковое ориентирование - новый вид соревнований, который стал очень популярным во всем мире за последние годы. Его отличием от обычных дистанций является то, что турнир проходит в парковой зоне и имеют небольшую длину дистанции, на 15 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU