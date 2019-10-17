Жители дома на улице Фокина в Брянске пожаловались на протекающую после ремонта крышу
Жителям дома №47 на улице Фокина в Брянске пообещали разобрать в ситуации с протекающей после ремонта крышей.
Об этом говорили на встрече местной жительницы с заместителем председателя Брянского городского Совета народных депутатов Виктором Корховым.
По словам горожанки, в 2017 году в ее доме прошел капитальный ремонт крыши. Но работы выполнили некачественно - кровля продолжает протекать.
Проблему пообещали решить. Сотрудники комитета по ЖКХ должны выехать на место и при обнаружении недочетов обязать подрядчиков их исправить, пояснили в пресс-службе брянского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU