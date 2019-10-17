Брянцам покажут шокирующую выставку
Экспонатами станут части тела человека
Выставка, по словам организаторов, предназначена для молодежи.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянском государственном краеведческом музее открывается неоднозначная анатомическая выставка. Экспонатами стали органы людей, которые вели нездоровый образ жизни.
Выставка, по словам организаторов, предназначена для молодежи. Коллекция должна подтолкнуть подростков к отказу от вредных привычек.
Однако вид некоторых экспонатов больше просто ужасает, нежели заставляет задуматься (12+).
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ИСТОЧНИК KP.RU