Брянцам покажут шокирующую выставку

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-17T17:37:38+03:00

Выставка, по словам организаторов, предназначена для молодежи. Фото: Ольга УМАРОВА

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В Брянском государственном краеведческом музее открывается неоднозначная анатомическая выставка. Экспонатами стали органы людей, которые вели нездоровый образ жизни.

Выставка, по словам организаторов, предназначена для молодежи. Коллекция должна подтолкнуть подростков к отказу от вредных привычек.

Однако вид некоторых экспонатов больше просто ужасает, нежели заставляет задуматься (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU