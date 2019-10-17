Во всех районах Брянска 18 октября пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-17T17:02:03+03:00

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские будут дежурить у детских садов с 7.30 до 8.00

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18 октября на дорогах в Брянске автомобилистов ждут сплошные проверки. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей.

Патрульные машины будут дежурить с 7.30 до 8.00 у детских садов № 73 «Малютка», № 51 «Мотылек», № 25 «Подснежник» и № 146 «Белоснежка».

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU