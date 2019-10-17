Три брянских педагога претендуют на звания «Заслуженный ученый Брянской области»
Окончательное решение примет областная Дума
Депутаты дали добро на присвоение почетного звания Галине Золотниковой, Зое Маркиной и Юрию Трифанкову.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Три преподавателя брянских университетов претендуют на получение званий «Заслуженный ученый Брянской области».
Они выдвинули свои кандидатуры на утверждение в комитет по образованию брянского горсовета. Депутаты дали добро на присвоение почетного звания Галине Золотниковой, Зое Маркиной и Юрию Трифанкову.
Однако окончательное решение будет принимать областная Дума, сообщают в пресс-службе горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU