Три брянских педагога претендуют на звания «Заслуженный ученый Брянской области»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-17T15:54:53+03:00

Депутаты дали добро на присвоение почетного звания Галине Золотниковой, Зое Маркиной и Юрию Трифанкову. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Три преподавателя брянских университетов претендуют на получение званий «Заслуженный ученый Брянской области».

Они выдвинули свои кандидатуры на утверждение в комитет по образованию брянского горсовета. Депутаты дали добро на присвоение почетного звания Галине Золотниковой, Зое Маркиной и Юрию Трифанкову.

Однако окончательное решение будет принимать областная Дума, сообщают в пресс-службе горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU