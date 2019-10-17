Брянец со злости разбил чужую машину велосипедом

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-17T13:25:15+03:00

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20-летнему брянцу в суде придется отвечать за свою вспышку ярости. Со злости парень разбил велосипедом чужую машину, "Ладу Весту", припаркованную возле дома. От удара разбилось боковое зеркало и повреждена дверь авто. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения ближайшего магазина.

- Утром 44-летняя хозяйка машины обнаружила повреждения, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Нанесенный ущерб эксперты оценили в 50 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Но ее плохое качество не позволило рассмотреть лицо злоумышленника. Через три дня оперативники все же нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался уже судимый 20-летний житель деревни Глаженка.

- Задержанный рассказал, что с хозяйкой авто он не знаком, - говорят в полиции. - Просто в тот вечер он шел мимо дома и, увидев припаркованную на его пути автомашину, разозлился и бросил в нее своим велосипедом.

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии за умышленное уничтожение чужого имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU