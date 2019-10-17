2019-10-17T11:12:51+03:00
Общество

В Брянск приехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Правозащитница провела уже несколько встреч
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииФото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
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В Брянск с рабочим визитом прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Правозащитница встретилась с губернатором региона Александром Богомазом.

Они обсудили правозащитную ситуацию в Брянской области. Также поговорили о соблюдении прав на социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями . Кроме того, Татьяна Москалькова и Александр Богомаз обсудили вопросы здравоохранения, а также проблемы обманутых дольщиков, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Также 17 октября в Брянске Татьяна Москалькова поучаствует в межрегиональной практической конференции «Основные аспекты соблюдения и защиты прав граждан...».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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