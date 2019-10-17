Клинцовский чиновник заплатит за свою нерасторопность

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-17T11:00:27+03:00

Госслужащий во время не ответил на обращение местного жителя

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Чиновник из клинцовской райадминистрации в буквальном смысле заплатит за свою забывчивость. Суд оштрафовал госслужащего на пять тысяч рублей.

Основанием для такого решения стали материалы прокурорской проверки. Во время которой выяснилось, что районная администрация за 30 дней, положенных по закону, не рассмотрела обращение местного жителя и не ответила на него, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

За это нарушение прокуратура инициировала привлечение начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Клинцовского района к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU