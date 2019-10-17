Наркоторговец из Брянска не сумел разжалобить областной суд

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-17T10:58:25+03:00

Приговор на 9,5 лет колонии остался в силе

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Областной суд не удовлетворил апелляцию брянца, осужденного за наркоторговлю.

- 28 марта 27-летний житель Фокинского района забрал из тайника в лесу гашиш и метилэфедрон, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Наркотики горожанин быстро отнес в машину, где собирался расфасовать. Но осуществить свой замысел до конца не смог, так как его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Районный суд приговорил виновного к 9,5 годам колонии строгого режима.

Брянец не согласился с таким решением. Но областной суд посчитал приговор законным.

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ИСТОЧНИК KP.RU