В Брянске в Майском парке запустили новый фонтан
В Майском парке в Бежицком районе Брянска запустили отремонтированный фонтан. Гидросооружение протестировали вечером в среду, 16 октября.
Видеозаписью с работающим фонтаном брянцы поделились в соцсети. На кадрах видно, что фонтан в парке полностью изменился. От прежней круглой чаши не осталось и следа. Струи воды в новом фонтане бьют практически с поверхности земли. Новая чаша выложена гранитом. В центре - круглый постамент из которого бьет самая мощная струя. Кстати, все они подсвечены разными цветами.
- Полностью отремонтированный Майский парк должны сдать в конце октября, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в Брянской городской администрации.
Новый фонтан в Майском парке в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU