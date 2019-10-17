2019-10-17T10:20:25+03:00
Общество

В Брянске в Майском парке запустили новый фонтан

Пока гидросооружение работает в тестовом режиме [видео]
Елена РАКОВА
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Фонтан в Майском парке заработал впервые за последние пять лет. Фото: vk.com, Дмитрий Ефимов.Фонтан в Майском парке заработал впервые за последние пять лет. Фото: vk.com, Дмитрий Ефимов.
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В Майском парке в Бежицком районе Брянска запустили отремонтированный фонтан. Гидросооружение протестировали вечером в среду, 16 октября.

Видеозаписью с работающим фонтаном брянцы поделились в соцсети. На кадрах видно, что фонтан в парке полностью изменился. От прежней круглой чаши не осталось и следа. Струи воды в новом фонтане бьют практически с поверхности земли. Новая чаша выложена гранитом. В центре - круглый постамент из которого бьет самая мощная струя. Кстати, все они подсвечены разными цветами.

- Полностью отремонтированный Майский парк должны сдать в конце октября, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в Брянской городской администрации.

Новый фонтан в Майском парке в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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