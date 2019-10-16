Памятник «Паровоз» в Брянске отремонтировали с дефектами

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-16T19:09:44+03:00

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В Брянске назрел скандал с ремонтом знаменитого памятника «Паровоз» в Фокинском районе. О допущенных нарушениях рассказали в региональном Арбитражном суде.

Монумент «Паровоз - памятник в честь боевых и трудовых подвигов советских железнодорожников» находится в сквере 50-летия Советской власти возле дома №1 на улице Гомельской. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Памятник отремонтировали в 2017 году. Договор был заключен между областным управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия заключало и коммерческой фирмой, которая выполняла заказ.

А в 2019 году на обновленном памятнике нашли дефекты.

- Гарантийный срок на проведение работ еще действует, - рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. – В течение этого времени подрядчик несет ответственность за все выявленные недостатки. Если не докажет, что дефекты – следствие нормального износа объекта, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного самим заказчиком.

Арбитражный суд обязал стройфирму привести в порядок памятник. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU