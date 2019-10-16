2019-10-16T18:58:12+03:00
Общество

День дорожника

15 октября в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина чествовали работников дорожной отрасли
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Ежегодно в третье воскресенье октября в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Это праздник тех, кто строит автомобильные дороги и мосты, кто следит за содержанием и эксплуатацией дорожной инфраструктуры. В преддверии праздника брянских дорожников и ветеранов отрасли поздравили заместитель Губернатора Брянской области Юрий Мокренко, заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй, главный федеральный инспектор в Брянской области Андрей Дьячук, Глава города Брянска Марина Дбар, начальник казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» Александр Башлаков.

В этом году Брянская область активно включилась в реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2019 году в регионе построено, реконструировано и отремонтировано 630 километров автомобильных дорог. Общий дорожный фонд на этот год составил более 6 миллиардов 200 миллионов рублей, из которых на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – более одного миллиарда двухсот миллионов рублей. В рамках нацпроекта в этом году реализовано 30 объектов, в том числе 27 объектов местного значения и 3 региональных объекта. Обновлены и обустроены региональные трассы и муниципальные дороги с тротуарами, автобусными остановками, освещением, современной системой водоотвода и транспортными развязками. Продолжается масштабная реконструкция мостовых сооружений. Так, в 2019 году при поддержке федерального центра была достроена вторая очередь Первомайского моста в Брянске.

— Дорогие строители дорог и ветераны отрасли, — сказала Глава города Брянска Марина Дбар. — Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Для нашей бескрайней страны значение дорог трудно переоценить. Вы выбрали делом своей жизни важную и очень нужную специальность, которая требует физической и эмоциональной самоотдачи. Ваша профессия символична. Каждый из нас выбирает свою дорогу, свой путь. И насколько ровным и прямым он будет, зависит от каждого из нас в прямом и переносном смысле. Желаю вам счастливой и просторной дороги жизни. Стабильности, праздничного настроения и много километров новых магистралей!

Руководители области и города вручили лучшим представителям дорожной отрасли благодарности Министра транспорта РФ, почетные грамоты и благодарности Губернатора Брянской области, Главного федерального инспектора по Брянской области, Брянской областной Думы, Брянской городской администрации, Главы города Брянска и другие награды. Для гостей праздника выступили творческие коллективы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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