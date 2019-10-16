2019-10-16T18:41:49+03:00
Общество

Вдоль дамбы в центре Брянска высадили живую изгородь

В ход пошли 400 саженцев кизильника
Ольга УМАРОВА
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Изгородь из кизильника должна оградить крутые склоны Верхнего Судка.Изгородь из кизильника должна оградить крутые склоны Верхнего Судка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске зазеленеет проспект Ленина. В среду, 16 октября, по обеим сторонам дамбы через Верхний Судок высадили 400 саженцев кизильника.

В экологической акции участвовали чиновники, сотрудники надзорных ведомств, преподаватели, студенты и дорожники. Живая изгородь должна оградить горожан от крутого склона.

- Кизильник неприхотлив и устойчиво растет в городских условиях, - рассказала заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства БГИТУ Светлана Шлапакова. - Кустарник сажают не только для красоты, но и для укрепления склонов оврага Верхний Судок.

Также в горадминистрации рассказали, что подобное «компенсационное озеленение» ждет дороги, на которых из-за капремонта спилили деревья. За два года на площади Партизан высадили 150 саженцев декоративных кустарников.

А весной должны зацвести городские клумбы. Дорожники высадили на них около 44 тысяч луковиц разноцветных тюльпанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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