17 октября в Брянской области зазвучат сирены
В регионе пройдет плановая проверка систем оповещения
Сотрудники проверят работоспособность аппаратуры, готовность техники к передаче информации.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области 17 октября проверят работу сирен. Сообщение для населения будут транслировать с 14.20 до 15.20.
-Услышав звук сирены, необходимо включить радиоприемники на волнах «Радио России», радио «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Сотрудники проверят работоспособность аппаратуры, готовность техники к передаче информации.
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ИСТОЧНИК KP.RU