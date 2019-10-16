2019-10-16T14:14:48+03:00
Общество

17 октября в Брянской области зазвучат сирены

В регионе пройдет плановая проверка систем оповещения
Мария Дедкова
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Сотрудники проверят работоспособность аппаратуры, готовность техники к передаче информации.Сотрудники проверят работоспособность аппаратуры, готовность техники к передаче информации.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области 17 октября проверят работу сирен. Сообщение для населения будут транслировать с 14.20 до 15.20.

-Услышав звук сирены, необходимо включить радиоприемники на волнах «Радио России», радио «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Сотрудники проверят работоспособность аппаратуры, готовность техники к передаче информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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