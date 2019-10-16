2019-10-16T13:58:36+03:00
Общество

В Брянске пристройку к детскому саду «Гнездышко» сдадут в декабре

Сюда смогут ходить еще 55 малышей
Мария Дедкова
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По словам чиновников, сад работает в обычном режиме.По словам чиновников, сад работает в обычном режиме.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пристройку к детскому саду «Гнездышко» в Брянске сдадут в декабре. Об этом рассказал заместитель начальника управления образования мэрии Альберт Малкин.

По словам чиновника, сад испытывает временные неудобства, но работает в обычном режиме. Место, где идет строительство,огорожено. А нормы строители не нарушают.

Если кому-то из родителей не нравится ремонт, детей предложили временно перевести в другие детсады,сообщает "Брянская учительская газета".

Когда дошкольное учреждение будет готово, туда смогут ходить 55 ребятишек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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