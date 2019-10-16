В Брянске пристройку к детскому саду «Гнездышко» сдадут в декабре

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-16T13:58:36+03:00

По словам чиновников, сад работает в обычном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Пристройку к детскому саду «Гнездышко» в Брянске сдадут в декабре. Об этом рассказал заместитель начальника управления образования мэрии Альберт Малкин.

По словам чиновника, сад испытывает временные неудобства, но работает в обычном режиме. Место, где идет строительство,огорожено. А нормы строители не нарушают.

Если кому-то из родителей не нравится ремонт, детей предложили временно перевести в другие детсады,сообщает "Брянская учительская газета".

Когда дошкольное учреждение будет готово, туда смогут ходить 55 ребятишек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU