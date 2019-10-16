Брянских чиновников обязали обустроить пандусы на проспекте Московском

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-16T11:34:09+03:00

За права инвалидов в городе вступилась прокуратура

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На проспекте Московском в Брянске должны обустроить пандусы для инвалидов. Такое решение принял суд, куда обратилась прокуратура.

- Тротуары не были оборудованы для передвижения маломобильных групп населения, поскольку не имели съездов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд обязал Брянскую городскую администрацию и комитет по ЖКХ исправить эту ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU