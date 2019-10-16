Брянских чиновников обязали обустроить пандусы на проспекте Московском
За права инвалидов в городе вступилась прокуратура
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На проспекте Московском в Брянске должны обустроить пандусы для инвалидов. Такое решение принял суд, куда обратилась прокуратура.
- Тротуары не были оборудованы для передвижения маломобильных групп населения, поскольку не имели съездов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд обязал Брянскую городскую администрацию и комитет по ЖКХ исправить эту ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU