Брянцу на полгода запретили выходить в интернет из-за картинки в соцсетях
Жителя Брянска осудили за картинку в социальных сетях.
- 7 февраля 21-летний горожанин разместил на своей странице в одной из социальных сетей изображение, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Оно содержало публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
На суде парень свою вину признал и раскаялся.
Брянцу дали год свободы условно. Кроме того, горожанину на полгода запретили пользоваться интернетом.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU