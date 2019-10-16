Брянцу на полгода запретили выходить в интернет из-за картинки в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-16T10:54:06+03:00

Эксперты посчитали, что картинка содержала призывы к экстремистской деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, 21-летний горожанин поучил условный срок

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Жителя Брянска осудили за картинку в социальных сетях.

- 7 февраля 21-летний горожанин разместил на своей странице в одной из социальных сетей изображение, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Оно содержало публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

На суде парень свою вину признал и раскаялся.

Брянцу дали год свободы условно. Кроме того, горожанину на полгода запретили пользоваться интернетом.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU