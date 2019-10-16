2019-10-16T09:59:56+03:00
Общество

В Брянске еще один телекоммуникационный шкаф превратили в арт-объект

Теперь его украшает изображение Николы Теслы
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Брянский урбанист"Фото: vk.com, "Брянский урбанист"
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В Брянске у остановки "Почта" еще один телекоммуникационный шкаф превратили в арт-объект. Теперь его украшает портрет известного изобретателя Николы Теслы. На второй части шкафа написали имя ученого.

Для исполнения рисунка брянские энтузиасты вновь наняли художника. После шкаф покрыли антивандальным лаком.

Деньги собрали организаторы проекта в соцсетях.

К слову, это уже второй проект активистов. Три месяца назад возле БГТУ телекоммуникационный шкаф украсили изображением Александра Белла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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