2019-10-16T10:14:28+03:00
Общество

В Брянске у Литейного путепровода срезают новый асфальт

Возможно, что покрытие не прошло экспертную проверку
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Алексей БеляевФото: vk.com, Алексей Беляев
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В Брянске у Литейного путепровода заметили дорожников, которые срезают новый асфальт. Фотографии работ выложили в соцсетях. По словам автора снимков, он задал вопрос рабочим о новом покрытии. Дорожники ответили горожанину, что будут укладывать новое.

В комментариях пишут, что на противоположной полосе забирали образцы асфальта на проверку. Автомобилисты предположили, что покрытие не прошло экспертную проверку.

Напомним, похожая ситуация произошла на Первомайском мосту. Теперь подрядчик перекладывает асфальт за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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