2019-10-15T17:02:57+03:00
Общество

Дороги в Брянской области подготовят к зиме до 1 ноября

Во время метелей на улицы выйдут 515 единиц техники
Мария Дедкова
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Дорожники зимой будут дежурить круглосуточно.Дорожники зимой будут дежурить круглосуточно.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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До 1 ноября брянские дорожники должны завершить подготовку к зиме. Об этом говорили на совещании в правительстве, которое прошло 14 октября.

Расчищать дороги от снега будут 77 патрульных отрядов. Они будут работать круглосуточно. Руководство организаций составило графики очередности очистки и обработки улиц.

Продолжается заготовка противогололедных материалов. Их потребуется около 225 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Песко-соляные смеси должны приготовить к 1 ноября.

Во время метелей на дороги выйдут 515 единиц спецтехники, в том числе 197 КДМ, 103 автогрейдера, 5 роторных снегоочистителей, 84 погрузчика, 12 экскаваторов, 20 бульдозеров, 92 трактора.

К слову, в этом году количество снегоуборочных машин увеличилось на 30 штук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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