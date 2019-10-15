В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Валентина Боровикова

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-15T15:32:45+03:00

Валентина Боровикова больше 35 лет проработала в брянском университете. Фото: БГУ имени академика И.Г. Петровского.

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После продолжительной болезни ушла из жизни преподаватель БГУ имени академика Ивана Петровского кандидат исторических наук, доцент Валентина Боровикова. Валентины Георгиевны не стало 14 октября. Об этом сообщает ректорат, профессорско-преподавательский состав кафедры философии, истории и политологии университета.

Больше 35 лет Валентина Боровикова работала на кафедре истории университета. Сюда она попала по распределению после окончания исторического факультета МГУ в 1978 году.

Коллеги, ученики и студенты вспоминают о Валентине Георгиевне, не только как ответственного, высокопрофессионального, отдающего себя без остатка любимому делу ученого и преподавателя, но и как интеллигентного, общительного, искреннего, оптимистичного, мудрого человека. Все, кто знал Валентину Георгиевну, отмечают ее высокие человеческие качества: обостренное чувство ответственности за порученное дело, скромность, трудолюбие, творчество в работе, отзывчивость, педагогический такт.

С Валентиной Георгиевной простились во вторник, 15 октября.

Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Валентины Боровиковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU