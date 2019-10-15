В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Валентина Боровикова
После продолжительной болезни ушла из жизни преподаватель БГУ имени академика Ивана Петровского кандидат исторических наук, доцент Валентина Боровикова. Валентины Георгиевны не стало 14 октября. Об этом сообщает ректорат, профессорско-преподавательский состав кафедры философии, истории и политологии университета.
Больше 35 лет Валентина Боровикова работала на кафедре истории университета. Сюда она попала по распределению после окончания исторического факультета МГУ в 1978 году.
Коллеги, ученики и студенты вспоминают о Валентине Георгиевне, не только как ответственного, высокопрофессионального, отдающего себя без остатка любимому делу ученого и преподавателя, но и как интеллигентного, общительного, искреннего, оптимистичного, мудрого человека. Все, кто знал Валентину Георгиевну, отмечают ее высокие человеческие качества: обостренное чувство ответственности за порученное дело, скромность, трудолюбие, творчество в работе, отзывчивость, педагогический такт.
С Валентиной Георгиевной простились во вторник, 15 октября.
Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Валентины Боровиковой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU