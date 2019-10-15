2019-10-15T12:30:20+03:00
Общество

Брянские таможенники нашли в поездах тайники с крупной партией табака для кальяна

Экспертам предстоит оценить стоимость партии нелегального товара
Елена РАКОВА
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Нарушителей обнаружили таможенники.Нарушителей обнаружили таможенники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше двух тысяч пачек табака для кальяна нашли брянские таможенники в тайниках поездов. Груз вывозили четырьмя партиями в поездах, ехавших из Москвы в Кишинев.

- Во всех случаях нарушителями оказались граждане Молдавии, которые тщательно спрятали табак в технические полости вагона, - рассказал и.о. начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Более 100 килограммов табака изъяли и направили на экспертизу для определения стоимости.

А на иностранцев-перевозчиков завели административные дела за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров. Если их вину докажу, нарушителям грозит крупный штраф и конфискация табака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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