В Навлинском районе нерадивую мать отправят на исправительные работы

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-15T09:58:16+03:00

Жительница Навлинского района не заботилась о двух своих маленьких детях. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Навлинском районе осудили 37-летнюю местную жительницу за плохое обращение с детьми. Как установили в суде, женщина не обеспечивала своих детей семи и девяти лет полноценным питанием, не следила за их гигиеной, не покупала развивающие игрушки, а дома развела антисанитарию.

Кроме того, обвиняемая не занималась лечением ребят по рекомендации врачей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением».

- В мае этого года органы оперки изъяли детей и передали их в социальный приют, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд приговорил виновную к шести месяцам исправительных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU