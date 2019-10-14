На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз
ЧП произошло днем в понедельник
Выяснять причины и обстоятельства случившегося будут сотрудники полиции. Фото: "Типичный Брянск"
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Днем в понедельник, 14 октября, в Брянске на переезде произошло ЧП. Недалеко от проезда Московского легковой автомобиль врезался в тепловоз. Как пишут в комментариях в соцсетях, за рулем машины была женщина.
На снимках с места ДТП видно, что машина получила механические повреждения. По словам пользователей, девушка за рулем хотела быстрее проехать переезд, несмотря на движущийся состав.
Однако выяснять причины и обстоятельства случившегося будут сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU