На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-14T18:48:10+03:00

Выяснять причины и обстоятельства случившегося будут сотрудники полиции. Фото: "Типичный Брянск"

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Днем в понедельник, 14 октября, в Брянске на переезде произошло ЧП. Недалеко от проезда Московского легковой автомобиль врезался в тепловоз. Как пишут в комментариях в соцсетях, за рулем машины была женщина.

На снимках с места ДТП видно, что машина получила механические повреждения. По словам пользователей, девушка за рулем хотела быстрее проехать переезд, несмотря на движущийся состав.

Однако выяснять причины и обстоятельства случившегося будут сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU