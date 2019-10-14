Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-14T18:31:54+03:00

Брянские предприниматели и учреждения получили рекордное количество наград. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянская область завоевала гран-при на 21-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2019».

Брянские предприниматели и учреждения получили рекордное количество наград - 83 медали, из них 47 золотых, 18 серебряных, 18 бронзовых, а также пять благодарностей за участие в конкурсах, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU