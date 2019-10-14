Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»
Всего производителям региона вручили 83 медали
Брянские предприниматели и учреждения получили рекордное количество наград.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
Брянская область завоевала гран-при на 21-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2019».
Брянские предприниматели и учреждения получили рекордное количество наград - 83 медали, из них 47 золотых, 18 серебряных, 18 бронзовых, а также пять благодарностей за участие в конкурсах, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU