В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов
К 2024 году в Брянской области создадут семь виртуальных концертных залов. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
Кроме концертных залов запланировали создание шести мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности.
В этом году в Брянской области залы появятся в Трубчевской детской школе искусств им. А. Вяльцевой в доме культуры Унечи. На их оформление потратили 6,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
11 сентября в Министерстве культуры объявили победителей конкурсного отбора на 2020-й год.
Победителями стала библиотека в Сельцо.
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ИСТОЧНИК KP.RU