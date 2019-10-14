В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-14T17:21:27+03:00

Их создадут за пять лет

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К 2024 году в Брянской области создадут семь виртуальных концертных залов. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Кроме концертных залов запланировали создание шести мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности.

В этом году в Брянской области залы появятся в Трубчевской детской школе искусств им. А. Вяльцевой в доме культуры Унечи. На их оформление потратили 6,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

11 сентября в Министерстве культуры объявили победителей конкурсного отбора на 2020-й год.

Победителями стала библиотека в Сельцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU