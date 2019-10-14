Брянского водителя наказали по записи с камеры видеорегистратора

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-14T16:53:47+03:00

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Брянского водителя "Шкоды" оштрафовали за неправильное движение по полосам. Нарушение снял на камеру видеорегистратора другой автомобилист. Запись сознательный брянец опубликовал в группе "Нарушения ПДД Брянск" в соцсети.

- Из видеозаписи следует из которой следует, что 2 октября в районе дома № 83 по улице Фокина водитель иномарки нарушил требования дорожного знака "Направление движения по полосам", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Вместо того, чтобы повернуть налево из крайнего левого ряда, водитель продолжил движение прямо.

За нарушение водителю придется заплатить 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU