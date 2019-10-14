В Брянске два образовательных детских центра попались на работе без лицензии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-14T16:29:04+03:00

Два образовательных детских центра работали без лицензии в Брянске. Фото: Мария ЛЕНЦ

На первый раз они отделались предупреждением

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Два образовательных детских центра попались на работе без лицензии. Один из них находится на проспекте Московском в Фокинском районе, а второй на улице Софьи Перовской в Советском районе. За это нарушение закона к ответственности привлекли руководителей организаций.

- Лицензию не нужно получать лишь тем предпринимателям, которые осуществляют образовательную деятельность без привлечения педагогических работников, - уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Но в этих двух детских центрах использовался труд наемных работников. Поэтому суд привлек предпринимателей к административной ответственности. Наказанием для них стало предупреждение.

Пока решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU