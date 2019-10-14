За неделю жертвами телефонных мошенников стали 19 брянцев

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-14T15:47:35+03:00

По всем фактам мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Жертвами телефонных мошенников стали 19 жителей Брянской области. Аферисты выманили у доверчивых брянцев 2,8 миллиона рублей.

Самыми распространенными случаями обмана, как говорят в полиции, становились аферы с банковскими данными.

- Под предлогом блокирования подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки карточного счета или предоставления кредита злоумышленники получали данные банковской карты собеседника, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А потом выманивали коды подтверждения операций. В итоге со счетов 11 потерпевших пропали 2,4 миллиона рублей.

Поступали брянцам и звонки от мнимых сотрудников полиции. Также брянцы попадались на обман с выплатой компенсаций за покупку товаров и лекарств, перерасчетом пенсионных накоплений, размещением объявлений о покупке и продаже.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU