2019-10-14T15:24:47+03:00
Общество

В брянские колонии попытались перебросить запрещенные мобильные телефоны

Сверток с аппаратами нашли на тропе патрулирования наряда УФСИН
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Брянской области.
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Сразу 13 мобильных телефонов попытались перебросить заключенным в брянские колонии. осужденным ИК-1 попытались переправить сразу девять телефонов. Сверток с техникой сотрудники отдела безопасности и кинологи обнаружили на тропе патрулирования.

Еще одна попытка пронести телефоны была в колонии №4, которая находится в брасовском поселке Каменка.

- Во время досмотра вещей женщины, прибывшей к сыну на длительное свидание, сотрудники отдела безопасности изъяли у нее мобильный телефон с сим-картой и гарнитурой к нему, - рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - Их конфисковали, а женщину лишили свидания с сыном. На нее составили протокол об административном правонарушении, за которое ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

А во время розыска сотрудники оперативного отдела вместе с сотрудниками отдела безопасности ИК-4 при попытке переброса запрещенных предметов через ограждение задержали мужчину. При досмотре у него обнаружили и изъяли три мобильных телефона, сим-карту и зарядное устройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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