Участники акции "Живи, лес!" высадили 1,5 тысячи саженцев в Брянской области

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-14T13:18:03+03:00

Молодые деревца будут расти в Карачевском районе

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В Брянской области состоялась акция "Живи, лес!" Ее участниками стали больше 150 жителей региона. Акция "Живи, лес!" и кампания "Сохраним лес" состоялась в Карачевском районе.

Молодые деревья высадили в дендропарке "В честь 200-летия Лесного департамента России". Саженцы высадили в память о заслуженном лесоводе России, инициаторе создания дендрологического парка, бывшем начальнике управления лесами Иване Булатном.

- Вместе с членами его семьи посажены памятные деревья дуба красного, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Самым юным участникам акции «Живи, лес!» в честь лесовосстановительной кампании «Сохраним лес» вручили саженцы дуба красного для последующей их посадки на пришкольной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU