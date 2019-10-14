2019-10-14T13:18:03+03:00
Общество

Участники акции "Живи, лес!" высадили 1,5 тысячи саженцев в Брянской области

Молодые деревца будут расти в Карачевском районе
Елена РАКОВА
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Фото: Управление лесами Брянской области.Фото: Управление лесами Брянской области.
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В Брянской области состоялась акция "Живи, лес!" Ее участниками стали больше 150 жителей региона. Акция "Живи, лес!" и кампания "Сохраним лес" состоялась в Карачевском районе.

Молодые деревья высадили в дендропарке "В честь 200-летия Лесного департамента России". Саженцы высадили в память о заслуженном лесоводе России, инициаторе создания дендрологического парка, бывшем начальнике управления лесами Иване Булатном.

- Вместе с членами его семьи посажены памятные деревья дуба красного, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Самым юным участникам акции «Живи, лес!» в честь лесовосстановительной кампании «Сохраним лес» вручили саженцы дуба красного для последующей их посадки на пришкольной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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