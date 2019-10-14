Взяточник из УФСИН не смог разжалобить брянский суд
В Брянске экс-сотрудник УФСИН, осужденный за взятки, не смог разжалобить суд. Об этом сообщат пресс-служба областной прокуратуры.
Фигурант дела руководил филиалом УФСИН по Советскому району Брянска. Как установил суд, в 2017-2018 годах мужчина лично и через посредника получал взятки от осужденных, которым полагались исправительные и обязательные работы.
- За незаконное денежное вознаграждение преступникам удалось избежать фактического отбытия наказания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Общая сумма взяток составила 185 600 рублей.
Суд приговорил виновного к пяти годам исправительной колонии общего режима со штрафом в полтора миллионов рублей. Кроме того, экс-сотрудника УФСИН лишили звания «майор внутренней службы» и еще на три года запретили занимать должности в госучреждениях.
Осужденный посчитал наказание слишком суровым, однако оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции ему не удалось. Приговор оставили в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU