2019-10-14T11:30:07+03:00
Общество

Взяточник из УФСИН не смог разжалобить брянский суд

Мужчину приговорили к пяти годам колонии и штрафу в полтора миллиона рублей
Ольга УМАРОВА
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Экс-сотрудник УФСИН сам окажется за решеткой.Экс-сотрудник УФСИН сам окажется за решеткой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске экс-сотрудник УФСИН, осужденный за взятки, не смог разжалобить суд. Об этом сообщат пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурант дела руководил филиалом УФСИН по Советскому району Брянска. Как установил суд, в 2017-2018 годах мужчина лично и через посредника получал взятки от осужденных, которым полагались исправительные и обязательные работы.

- За незаконное денежное вознаграждение преступникам удалось избежать фактического отбытия наказания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Общая сумма взяток составила 185 600 рублей.

Суд приговорил виновного к пяти годам исправительной колонии общего режима со штрафом в полтора миллионов рублей. Кроме того, экс-сотрудника УФСИН лишили звания «майор внутренней службы» и еще на три года запретили занимать должности в госучреждениях.

Осужденный посчитал наказание слишком суровым, однако оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции ему не удалось. Приговор оставили в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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