Жители Брянска застряли в пробках на Новом городке

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-14T10:38:07+03:00

Горожане тратят на дорогу больше часа

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Утром в понедельник, 14 октября, жители Брянска застряли в пробке на Новом городке. В затор попали десятки машин. Фотографии пробки опубликовали в социальных сетях.

Как пишут в комментариях, горожане стояли больше часа.

- Да это не просто пробка! Ехать час с северной до мечты... это просто ужас! - пишут возмущенные брянцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU