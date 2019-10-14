2019-10-14T10:31:18+03:00
Звезды

В Брянске даст концерт автор хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Заслуженный артист России выступит 18 октября в «Дружбе»
Ольга УМАРОВА
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В Брянске выступит звезда 80-х - Ярослав Евдокимов.В Брянске выступит звезда 80-х - Ярослав Евдокимов.Фото: Елизавета СУХОВА
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В Брянске выступит заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Концерт пройдет в пятницу, 18 октября, в «Дружбе». Начало - в 19.00.

Творчество Ярослава Евдокимова знакомо слушателям по песням: «Фантазер», «Майский вальс», «Калины куст». Певец родился на Украине, но его становление как артиста эстрады проходило в Белоруссии. Сейчас певец живет и работает в России, а культуры трех стран гармонично сочетаются в его творчестве.

Репертуар артиста широк – от героических и патриотических композиций до любовной лирики и романсов. Именно это сочетание романтичности и мужественности стало главным в образе «белорусского соловья».

Возрастное ограничение – 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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