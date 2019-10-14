В Суземском районе после ДТП у 18-летнего парня сняли скальп

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-14T10:13:20+03:00

Водитель автомобиля не справился с управлением

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Страшное ДТП произошло в Суземском районе около девяти часов вечера в воскресенье, 13 октября. На 14 километре автодороги "Негино-Селечня" водитель легковушки съехал в кювет.

- По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал в сторону села Негино, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением съехал на правую обочину, а потом опрокинулся. В автоаварии пострадали два человека.

У 22-летнего водителя медики диагностировали обширную скальпировано-ушибленную рану головы, закрытый перелом акромиального конца правого плеча, перелом основной фаланги 1-го пальца левой руки, закрытый перелом нижней трети левой плечевой кости, перелом альвеолярного отростка нижней челюсти слева, ушиб мозга, перелом основания черепа и госпитализировали.

У 18-летнего пассажира автомобиля - сотрясение мозга, скальпированная рана головы, молодого человека тоже госпитализировали.

Водитель автомобиля отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU