В Брянской области запустили образовательный проект "Профстажировки 2.0"

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-11T16:50:02+03:00

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В Брянской области стартовал образовательный проект "Профстажировки 2.0". Общественники предложили подключиться к нему образовательным учреждениям региона. С 10 сентября любой студент сможет выбрать на сайте профстажировки.рф один из кейсов – практико-ориентированных заданий - и по согласованию с научным руководителем сделать его решение темой своей курсовой работы.

- Одновременно стартовал конкурс студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", - рассказывают в Брянском региональном отделении ОНФ. - Лучших авторов работодатели пригласят на практику и стажировку по итогам осеннего и весеннего семестров. Научные руководители студентов-победителей также будут отмечены.

Пока Брянская область в лидерах по количеству кейсов, размещенных на портале профстажировки.рф: 247 заданий от 48 партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU