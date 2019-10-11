В приграничной брянской деревне нашли 60 тюков с одеждой, часами и париками
В приграничной брянской деревне в Севском районе нашли 60 тюков с вещами, готовыми к переброске через российско-украинскую границу.
- 9 октября во дворе одного из домов в приграничном населенном пункте пограничники вместе с полицейскими обнаружили четыре автомобиля.
- В машинах находились больше 60 тюков с вещами: наручными часами, одеждой, париками, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - На них отсутствовали товарно-сопроводительные документы. Все вещи были упакованы и готовы к переброске через границу.
Полицейские изъяли груз для принятия дальнейшего процессуального решения. Оперативники разыскивают всех. кто может быть причастен к переброске.
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ИСТОЧНИК KP.RU