В приграничной брянской деревне нашли 60 тюков с одеждой, часами и париками

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-11T15:52:21+03:00

Тюки с вещами обнаружили во дворе дома. ФОТО: Пресс-служба Пограничного управления по Брянской области.

Груз был готов к переброске через границу

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В приграничной брянской деревне в Севском районе нашли 60 тюков с вещами, готовыми к переброске через российско-украинскую границу.

- 9 октября во дворе одного из домов в приграничном населенном пункте пограничники вместе с полицейскими обнаружили четыре автомобиля.

- В машинах находились больше 60 тюков с вещами: наручными часами, одеждой, париками, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - На них отсутствовали товарно-сопроводительные документы. Все вещи были упакованы и готовы к переброске через границу.

Полицейские изъяли груз для принятия дальнейшего процессуального решения. Оперативники разыскивают всех. кто может быть причастен к переброске.

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ИСТОЧНИК KP.RU