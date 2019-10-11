2019-10-11T14:43:46+03:00
Общество

Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область 20 октября

Он освятит храм Успения Пресвятой Богородицы в Супоневе
Елена РАКОВА
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Первоначально визит владыки планировали на сентябрь.Первоначально визит владыки планировали на сентябрь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Кирилл все-таки приедет в Брянскую область. Первосвятительский визит назначен на 20 октября. Он совершит чин великого освящения возрожденного собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Свенском монастыре.

- 26 июня 2011 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на руинах Успенского собора и благословил возрождение святыни, - рассказывают в пресс-службе Брянской епархии. - Успенский собор возрождали всем миром на протяжении восьми лет.

Освящение главного монастырского храма патриархом означает окончание строительства. Помолиться с предстоятелем русской православной церкви епархия приглашает всех желающих. Начало богослужения – 9.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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