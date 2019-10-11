В Брянской областной Думе появилось трое новых депутатов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-11T13:16:40+03:00

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Спустя месяц после выборов в Брянской областной Думе сменились три депутата. Свои посты покинули Галина Солодун, которая стала сенатором от региона, а также Светлана Бледнова - замглавы администрации Володарского района и Эльвира Потапкина - директор школы №26 города Брянска.

Их места заняли представители "Единой России", которых избрали по партийным спискам. Теперь в региональном парламенте будут заседать Александр Башлаков, Владимир Пронин и Сергей Перепелов. Они заседали в составе прошлого созыва областной Думы и избирались в нынешнем по партийным спискам.

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ИСТОЧНИК KP.RU