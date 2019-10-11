2019-10-11T12:09:50+03:00
Общество

Брянские водители автобусов и грузовиков за месяц 4,5 тысячи раз нарушили ПДД

Автомобилисты попались на превышении скорости
Елена РАКОВА
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Спецоперация полицейских длилась месяц.Спецоперация полицейских длилась месяц.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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За месяц водители автобусов и грузовиков почти 4,5 тысячи раз превысили скорость. Все нарушения засняли десять комплексов автоматической фиксации.

- Из-за увеличения количества аварий с участием габаритного транспорта в стране, в региональном УМВД на особом контроле находится необходимость соблюдения ими скоростного режима, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Вносятся корректировки в дислокацию передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Только за месяц работы комплексы зафиксировали 1013 нарушений, допущенных водителями автобусов, и 3454 - водителями грузового транспорта.

Помимо стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации правонарушений инспекторы ГИБДД используют радары "Визир". С их помощью во время рейдов полицейские зафиксировали 84 административных правонарушения.

В УМВД России по Брянской области просят водителей строго соблюдать установленный скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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