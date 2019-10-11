Брянцу грозит 20 лет тюрьмы за продажу и употребление наркотиков
В Брянске на съемной квартире нашли 150 граммов наркотического вещества. Об этом рассказали в областном УМВД.
По версии следствия, преступники продавали синтетический наркотик в Брянской и Смоленской областях. С поличным в Володарском районе задержали 35-летнего жителя Карачевского района и 31-летнюю жительницу Москвы.
- При обыске на съемной квартире изъяли 150 граммов синтетического наркотика, упаковочные материалы, а также приспособления для употребления наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
На пару завели уголовное дело, каждому из них грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и миллионный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU