Брянцу грозит 20 лет тюрьмы за продажу и употребление наркотиков

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-11T11:59:35+03:00

Преступную пару задежали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчину будут судить вместе с подругой из Москвы

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В Брянске на съемной квартире нашли 150 граммов наркотического вещества. Об этом рассказали в областном УМВД.

По версии следствия, преступники продавали синтетический наркотик в Брянской и Смоленской областях. С поличным в Володарском районе задержали 35-летнего жителя Карачевского района и 31-летнюю жительницу Москвы.

- При обыске на съемной квартире изъяли 150 граммов синтетического наркотика, упаковочные материалы, а также приспособления для употребления наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На пару завели уголовное дело, каждому из них грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и миллионный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU