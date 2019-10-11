В Суземке задержали украинца с поддельными документами
В Суземке пограничники задержали украинца с поддельными документами. Мужчина пытался въехать в нашу страну.
10 октября на железнодорожном пункте пропуска "Суземка" во время проверки пассажиров поезда "Киев – Москва" пограничники обнаружили украинца с сомнительными документами.
- Мужчина предъявил для досмотра паспорт, в который были внесены изменения, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Нарушителя задержали.
Пограничное управление напоминает, что основанием для пропуска через государственную границу является наличие действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU