В Суземке задержали украинца с поддельными документами

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-11T11:51:03+03:00

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В Суземке пограничники задержали украинца с поддельными документами. Мужчина пытался въехать в нашу страну.

10 октября на железнодорожном пункте пропуска "Суземка" во время проверки пассажиров поезда "Киев – Москва" пограничники обнаружили украинца с сомнительными документами.

- Мужчина предъявил для досмотра паспорт, в который были внесены изменения, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Нарушителя задержали.

Пограничное управление напоминает, что основанием для пропуска через государственную границу является наличие действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU